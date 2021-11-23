تعرف على نتيجة أحدث عمليات التحالف العربي باليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 نوفمبر 2021

أعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الثلاثاء، مقتل 110 إرهابيين وتدمير 12 آلية عسكرية حوثية خلال عمليات بمأرب والبيضاء.



عملية جديدة جاءت بعد ساعات من تنفيذ التحالف العربي بقيادة السعودية ضربات جوية ضد أهداف عسكرية مشروعة في العاصمة اليمنية صنعاء.

وطلب التحالف في بيان، من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، نفذ خلال الـ24 ساعة الماضية، عدة عمليات ضد مليشيات الحوثي، في محافظة مأرب، والساحل الغربي لليمن.

وأسفرت تلك الاستهدافات بحسب بيان للتحالف، نشرته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الإثنين، عن تدمير 16 آلية عسكرية، والقضاء على 115 عنصراً إرهابياً، من مليشيات الحوثي.

وفي تفاصيل العمليات، أوضح التحالف أنه نفذ في مأرب (22) عملية استهداف ضد المليشيات الحوثية خلال الساعات الـ24 الماضية.

فيما نفذ (5) عمليات استهداف بالساحل الغربي، لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين اليمنيين هناك.

وكثف التحالف، بقيادة السعودية، عملياته ضد مليشيات الحوثي الموالية لإيران في مأرب خلال الفترة الأخيرة، في مسعى لإنقاذ المحافظة التي تتعرض لحصار خانق من قبل المليشيات.

وبدأ التحالف عمليات عسكرية نوعية قبل أسابيع، استهدفت عناصر ومعدات مليشيات الحوثي الانقلابية خاصة على جبهة مأرب في مسعى لتخفيف الحصار المفروض من قبل مليشيات الحوثي على مدن المحافظة.

واتهمت الحكومة اليمنية،امس، أن مليشيات الحوثي حولت مطار صنعاء إلى قاعدة عسكرية، مشيرة إلى أنه بات يهدد سلامة طائرات الأمم المتحدة.

وجاء تعليق الحكومة اليمنية على ضوء مقطع مصور رفع التحالف العربي لدعم الشرعية السرية عنه، يظهر استخدم مليشيات الحوثي لدى إقلاع طائرة أممية منظومة دفاع جوي للتأكد من عملها وفاعليتها.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، رصد اليومين الماضيين أنشطة وتحركات مشبوهة لأعمال عدائية من مطار صنعاء الدولي، مشيرا إلى أن المطار تحول لثكنة عسكرية لإطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار.

يشار إلى أنه منذ تعليق الرحلات التجارية فيه مطلع أغسطس 2016 وتحويلها إلى مطاري عدن وسيئون، والاكتفاء بالرحلات الإنسانية فقط، قامت مليشيا الحوثي بتحويل مطار صنعاء الدولي إلى ما يشبه قاعدة عسكرية مكتملة.