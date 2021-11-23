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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الصحة تدشن دورات تدريبية لإدارة المستشفيات بعدد من المحافظات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
متابعات_الخليج 365
دشنت وزارة الصحة والسكان اليوم، دورات تدريبية خاصة بإدارة المستشفيات للقيادات الصحية بعدد من المحافظات، بدعم منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي.
وأوضحت الوكيل المساعد لقطاع السكان الدكتورة إشراق السباعي، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)ان الدورات تستهدف تعزيز وتقوية النظام الصحي في إطار مشروع الصحة والتغذية الطارئة، بمشاركة أكثر من ألف كادر صحي في المحافظات المحررة.
وتشمل الدورات، القيادة والحوكمة والجودة وإدارة المعلومات وإدارة الإمدادات والتموين والطوارئ والكوارث.