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وزارة الصحة تدشن دورات تدريبية لإدارة المستشفيات بعدد من المحافظات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 نوفمبر 2021

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دشنت وزارة الصحة والسكان اليوم، دورات تدريبية خاصة بإدارة المستشفيات للقيادات الصحية بعدد من المحافظات، بدعم منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي.

 

وأوضحت الوكيل المساعد لقطاع السكان الدكتورة إشراق السباعي، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)ان الدورات تستهدف تعزيز وتقوية النظام الصحي في إطار مشروع الصحة والتغذية الطارئة، بمشاركة أكثر من ألف كادر صحي في المحافظات المحررة.

 

وتشمل الدورات، القيادة والحوكمة والجودة وإدارة المعلومات وإدارة الإمدادات والتموين والطوارئ والكوارث.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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