وزارة الصحة تدشن دورات تدريبية لإدارة المستشفيات بعدد من المحافظات

وأوضحت الوكيل المساعد لقطاع السكان الدكتورة إشراق السباعي، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)ان الدورات تستهدف تعزيز وتقوية النظام الصحي في إطار مشروع الصحة والتغذية الطارئة، بمشاركة أكثر من ألف كادر صحي في المحافظات المحررة.

دشنت وزارة الصحة والسكان اليوم، دورات تدريبية خاصة بإدارة المستشفيات للقيادات الصحية بعدد من المحافظات، بدعم منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي.

محمد يوسف

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