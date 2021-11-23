شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس مجلس الشورى يعزي في وفاة العميد توفيق العصم الشريف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، برقية عزاء مواساة إلى علي العصم الشريف، عزاه خلالها في وفاة نجله العميد توفيق علي العصم الشريف الذي انتقل إلى رحمة ربه بعد حياة حافلة بالعطاء.



واشاد الدكتور بن دغر بمناقب الفقيد وإسهاماته الوطنية التي قدمها خلال مشوار حياته..معبراً عن تعازيه الحارة ومواساته الصادقة لاسرة وذوي الفقيد بهذا المصاب الأليم .. مبتهلا إلى الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.