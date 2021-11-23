شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الصحة يتفقد مشروع تأهيل مستشفى عدن العام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تفقد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح اليوم، سير العمل في مشروع تأهيل مستشفى عدن العام ومركز القلب الذي ينفذ بدعم سعودي.



واطلع الوزير على التجهيزات الطبية والفنية بالمستشفى والمركز والتوزيعات، والسعة السريرية للمركز البالغة 50 سريرا، إضافة الى أقسام الرقود، وغرف العمليات للقلب المفتوح.

واستمع من إدارة المشروع على الترتيبات النهائية الجارية لتسليم المستشفى، بعد استكمال أعمال التجهيزات الطبية.