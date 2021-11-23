عاجل.. التحالف يعلن مقتل 110 إرهابيين وتدمير 12 آلية عسكرية حوثية خلال عمليات بمأرب والبيضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الثلاثاء، مقتل 110 إرهابيين وتدمير 12 آلية عسكرية حوثية خلال عمليات بمأرب والبيضاء.



عملية جديدة جاءت بعد ساعات من تنفيذ التحالف العربي بقيادة السعودية ضربات جوية ضد أهداف عسكرية مشروعة في العاصمة اليمنية صنعاء.

وطلب التحالف في بيان مقتضب، من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، نفذ خلال الـ24 ساعة الماضية، عدة عمليات ضد مليشيات الحوثي، في محافظة مأرب، والساحل الغربي لليمن.

وأسفرت تلك الاستهدافات بحسب بيان للتحالف، نشرته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الإثنين، عن تدمير 16 آلية عسكرية، والقضاء على 115 عنصراً إرهابياً، من مليشيات الحوثي.

وفي تفاصيل العمليات، أوضح التحالف أنه نفذ في مأرب (22) عملية استهداف ضد المليشيات الحوثية خلال الساعات الـ24 الماضية.

فيما نفذ (5) عمليات استهداف بالساحل الغربي، لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين اليمنيين هناك.

وكثف التحالف، بقيادة السعودية، عملياته ضد مليشيات الحوثي الموالية لإيران في مأرب خلال الفترة الأخيرة، في مسعى لإنقاذ المحافظة التي تتعرض لحصار خانق من قبل المليشيات.

وبدأ التحالف عمليات عسكرية نوعية قبل أسابيع، استهدفت عناصر ومعدات مليشيات الحوثي الانقلابية خاصة على جبهة مأرب في مسعى لتخفيف الحصار المفروض من قبل مليشيات الحوثي على مدن المحافظة.