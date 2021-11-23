بن بريك يترأس اجتماعا للقادة العسكريين والأمنيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ترأس اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الجمعية الوطنية امس، اجتماعا للقادة العسكريين والأمنيين.



وناقش الاجتماع جُملة من المواضيع العسكرية المتصلة بأعمال اللجان وانجازها لمهامها المُوكلة خلال الفترة المنصرمة، بالإضافة إلى المستجدات العسكرية في الجبهات، مشيدا بصمود وثبات أبطال القوات المسلحة الجنوبية وبالنجاحات التي حققتها قوات العمالقة والمشتركة بجبهة الساحل الغربي خلال الأيام الماضية.

وحذّر الاجتماع من مخاطر السلوكيات غير المسؤولة التي تنتهجها المليشيات الإخوانية بمحافظة شبوة والتي تسعى من خلالها إلى إجهاض اتفاق الرياض بجر الأوضاع إلى معارك ثانوية بعيدا عن المعركة الرئيسية ضد المليشيات الحوثية ومشروعها الإيراني، حيث عبّر القادة العسكريون عن رفضهم القاطع لمثل هذه السلوكيات التي تنم عما دأبت عليه المليشييات الإخوانية في تخادمها مع المليشيات الحوثية.

كما أشاد القادة العسكريون بالنجاحات التي يحققها الوفد التفاوضي بالرياض، مؤكدين ثقتهم بقدرة الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي والوفد التفاوضي الذي يرأسه على تتويج الانتصارات العسكرية للقوات المسلحة الجنوبية بانتصارات سياسية ودبلوماسية.

وتطرق الاجتماع إلى أوضاع منتسبي القوات المسلحة الجنوبية، مطالبا في السياق حكومة المناصفة بتنفيذ التزاماتها في دفع المرتبات دون تأخير.

ووقف الاجتماع أيضا، أمام الممارسات والسلوكيات الخاطئة التي تبدر من قبل بعض العسكريين والأمنيين، مطالبا باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والصارمة ضد تلك السلوكيات التي تسيئ لسمعة القوات المسلحة وصورتها أمام الرأي المجتمعي.

هذا وقد خرج الاجتماع بعدد من القرارات والاجراءات العملية لمعالجة المواضيع والقضايا مختلفة التي جرى مناقشتها.