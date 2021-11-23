وزير المياه يبحث مع أوكسفام إعادة تأهيل محطات الصرف الصحي بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وزير المياه والبيئة المهندس توفيق عبدالواحد الشرجبي، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع ممثلي منظمة أوكسفام، مشروع اعادة تأهيل خطوط الضخ ومحطات الصرف الصحي بمديريات التواهي وصيرة وخورمكسر بمحافظة عدن والذي تنفذه منظمة اوكسفام بتمويل من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية بجمهورية ألمانيا.



وتطرق اللقاء إلى ما انجز في اطار الدراسة القائمة على المشروع، وإعادة التأهيل لخط صيرة خورمكسر، واستكمال دراسة خط خورمكسر العريش، ونسبة العجز في التمويل لإستكمال تأهيل الخطوط الأخرى والفترة الزمنية للمشروع.

وأكد الوزير أهمية المشروع كونه يعد واحد من أهم المشاريع الحيوية بمحافظة عدن نظرا للآثار الصحية والبيئية للمشروع.. مشددا على ضرورة وضع جدولة زمنية للمشروع كونه أخذ وقتا طويلا في مرحلة الدراسة.

وفي سياق آخر، ناقش وزير المياه والبيئة، مع قيادة ومركز الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف ومدراء عموم الهيئات للفروع بالمحافظات المحررة، أوضاع الهيئات في الفروع ومركز الهيئة في العاصمة المؤقتة عدن.

استعرض الاجتماع الذي حضره مدير عام وحدة الطوارئ بوزارة المياه والبيئة حسام عثيمان، إلى آلية عمل الهيئات والموازنة التشغيلية والاحتياجات العاجلة لها، وكذا المشاريع ذات الصلة والمتعلقة بخدمة المواطنين في المناطق الريفية.