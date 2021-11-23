شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العشبي يلتقي وكيل وزارة الخارجية الباكستانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

التقى سفير اليمن في اسلام اباد محمد العشبي اليوم مع وكيل وزارة الخارجية الباكستانية لشئون الشرق الأوسط جافيد عمراني، حيث استعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين.



وتطرق السفير لتطورات الأوضاع في اليمن والعدوان المستمر على محافظتي مأرب والحديدة من قبل مليشيات الحوثي وجرائمها ضد الانسانية مستخدمة الصواريخ البالستية والطائرات المفخخة ضد المدنيين ومن ذلك مخيمات النازحين والمشردين بسبب الحرب التي اشعلتها هذه المليشيات.

واشار الى تقارير فريق خبراء مجلس الامن الدولي المعني باليمن الذي وثق استمرار تورط داعمي هذه المليشيات بمختلف الطرق، في خرق واضح لقرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة ومن اجل إطالة أمد الحرب واعاقة الوصول الى السلام لزعزعة امن المنطقة العربية.