اختتام برنامج تدريبي بعدن حول ريادة الاعمال والتعليم المالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أنهى 50 شابا بمحافظة عدن اليوم دورات مكثفة ضمن البرنامج التدريبي في مجال ريادة الاعمال والتعليم المالي، نفذته مؤسسة افاق شبابية، بدعم من الوكالة الالمانية لتعاون الدولي.



هدف البرنامج على مدى شهر، الى تمكين المشاركين من رواد الأعمال الحاليين والمحتملين، بالجوانب العملية والعلمية لتأسيس المشروعات الاقتصادية وكيفية إعداد الجدوى الاقتصادية ومهارات التسويق والتخطيط وإدارة الاعمال والموارد البشرية والحسابات والمراقبة والمحاسبة المالية.

وفي الاختتام أكدت كلمات المنسق العام للجنة العليا للإغاثة جمال بلفقيه ومدير عام إدارة الجمعيات بمكتب الشؤون الاجتماعية عصام الوادي وممثلي مكتب التخطيط شذوان القاضي البرنامج الألماني اليأس خان، أهمية اقامة مثل هذه البرامج للمساهمة في دعم عملية التنمية بالمجتمع عبر تمكين الشباب اقتصادياً وتعزيز جوانب الريادة والابداع لديهم.