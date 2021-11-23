المحولي يدشن البرنامج التدريبي" المهني والفني" لصندوق تنمية المهارات بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

دشن نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب عبدربه المحولي، امس، بالمعهد المهني الصناعي بمديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن، البرنامج التدريبي المهني والفني للعام 2021م،الذي ينفذه صندوق تنمية المهارات.



ويستهدف البرنامج، ألفان و208 شاباً وشابة من محافظة عدن، على مدى "35" يوماً موزعين على" 14"برنامج تدريبي بمجالات التمريض والاسعافات الاولية وصيانة الجوالات واستخدام الطاقة الشمسية والكوافير وفنون التطريز والخياطة وصيانة السيارات إضافة إلى التمديدات الكهربائية وصناعة البخور والمعجنات وتزيبن الكيك و الحاسوب وبرمجة تطبيقات الجوال وتركيب كاميرات المراقبة والجرافيك والتبريد والتكييف.

و أكد نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني عبدربه المحولي، أن الوزارة تولي جل اهتمامها في تعزيز قدرات الشباب وإكسابهم مهارات مهنية وحرفية تساعدهم على الانخراط بسوق العمل او إنشاء مشاريع خاصة بهم لتحسين مستواهم المعيشي والاقتصادي ، بما يسهم الحد من البطالة ومكافحة الفقر.

من جانبه استعرض المدير التنفيذي لصندوق تنمية المهارات الدكتور عبدالله داغم، مراحل واهداف البرنامج التدريبي التي يستهدف مختلف الفئات والمستويات التعليمية..موكداً أن البرنامج التدريبي أعد بعناية من قبل خبرات تدريبية ذات كفاءة.

كمااطلع نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب ومعه مدير عام صندوق تنمية المهارات، على الورش والاقسام التخصصية للمعهد الصناعي ومستوى سير العملية التدريبية والتعليمية..مستمعاً الى شرح موجز من قبل عميد المعهد جهاد معتوق، حول طبيعة مهام المعهد واحتياجاته من المجالات الفنية والإدارية.

كما كرم المحولي، المتسابق في برنامج الذكاء الاصطناعي بمجال الطيران المدني وعلومه الحديثة الكابتن ضياء الدين علي بن علي، بمناسبة تفوقه ونجاحه وتميزه اثناء مشاركته في البرنامج.