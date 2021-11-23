اجتماع يناقش تعزيز العمل بقطاع المفتش العام بوزارة الداخلية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

عقد اليوم بسيئون اجتماعا برئاسة المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء الدكتور فائز غلاب لمناقشة تعزيز العمل بالقطاع والارتقاء باداءه ليواكب متطلبات المرحلة الحالية.



وفي الاجتماع اشار اللواء غلاب إلى أن قطاع المفتش العام هو عمل رقابي بعيدا عن الصراع والمماحكات وتقع على عاتقه تطبيق القوانين وتنفيذ اللوائح التنظيمية لوزارة الداخلية .. مؤكدا ان الوزارة تشهد فترة استثنائية تتطلب تتظاهر وتنسيق الجهود بين قطاعاتها في سبيل القيام بمهماها على الوجه الأكمل وفق الحد الأعلى الذي حدده القانون .

ولفت إلى الادارات العامة بقطاع التفتيش يناط بها السعي إلى تعريف بقية القطاعات بالتشريعات والدوائر والمهام ومعرفة المعوقات والصعوبات التي تواجه القطاعات الأخرى سواء المادية او الفنية .

واكد على ضرورة عمل دليل اجرائي لكل إدارة من الادارات العامة التابعة لوزارة الداخلية يوضح سير المعاملات والإجراءات حسب اللوائح والقوانين النافذة، بعيدا عن الاجتهادات الشخصية والعمل المزاجي.

وفي الاجتماع استعرض مدراء العموم الصعوبات والمشاكل التي تواجههم اثناء تأدية عملهم كون اعمالهم تمثل جوانب رقابية وتفتيش ومخالفات من قبل الموظفين .