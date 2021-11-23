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محافظ الحديدة يتفقد المناطق المحررة جنوب المحافظة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 نوفمبر 2021

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تفقد محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر، امس، المناطق المحررة بمديريتي حيس والجراحي..مشيداً بتضحيات أبطال القوات المشتركة والانتصارات التي حققتها مؤخراً جنوب المحافظة.

 

ونقل المحافظ طاهر، للضباط والصف والجنود، تحيات فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة..مثمناً دعم التحالف العربي بقيادة المملكة العربية ، واسنادهم المتواصل، للقوات المشتركة في سبيل استعادة الدولة اليمنية وإنهاء إنقلاب مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا.

 

وأطلع محافظ الحديدة ومعه مدراء مديريات حيس مطهر القاضي، والحوك العميد عياش بهيدر، والحالي ايمن جرمش، من قائد اللواء الاول تهامة العميد الركن فاروق الخولاني، على سير العمليات العسكرية وعملية تحرير واستعادة الأراضي التي رزحت لسنوات تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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