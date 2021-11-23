لجنة التحقيق الوطنية تنظم حلقة نقاش حول آليات حماية حقوق الطفل اليمني أثناء النزاع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

نظمت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، بالعاصمة المؤقتة عدن، حلقة نقاش حول آليات حماية حقوق الطفل اليمني أثناء النزاع وسبل تفعيلها وذلك بمناسبة اليوم العالمي للطفل.



وناقشت الورشة، بمشاركة ممثلين عن وزارتي العدل وحقوق الإنسان ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن وعدد من منظمات المجتمع المدني المهتمة بالطفولة، جملة من المواضيع التي تمحورت حول العدالة التصالحية، وطفولة في الجحيم، وانتهاكات حقوق الإنسان بين القانون والواقع، ومجهودات وزارة الشئون القانونية وحقوق الإنسان في رصد انتهاكات حقوق الأطفال، وجهود اللجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات ضد الأطفال لضمان تفعيل مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.

وأشار رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان القاضي أحمد المفلحي، إلى تمكن اللجنة من الرصد والتوثيق والتحقيق في آلاف الانتهاكات التي تعرض لها الأطفال في اليمن..موضحاً أن اللجنة تمكنت من التحقيق في استهداف 2764 من الأطفال المدنيين، سقطوا بين قتيل وجريح، كما وثقت تجنيد 643 طفل، ومقتل وإصابة 342 طفلاً بسبب الألغام والعبوات الناسفة، وتوثيق 129 واقعة حرمان وتمييز في حق التعليم.