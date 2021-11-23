اجتماع بعدن يناقش سير أعمال المشاريع الممولة من الاتحاد الاوروبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش وكيل وزارة الإدارة المحلية عوض مشبح،، مع وفد من الاتحاد الأوروبي، سير أعمال المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي والتي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP) عبر الشركاء المحليين.



وأكد مشبح، على أهمية زيارة بعثة الاتحاد الأوروبي لليمن للإطلاع على المشاريع في مختلف المجالات..مشدداً على ضرورة تعزيز الشراكة الحقيقية لدعم القطاعات الخدمية في السلطة المحلية..مشيداً بالدور البارز الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي للمساهمة بتعافي الإقتصاد وتحقيق الاستقرار وتحسين مستوى الخدمات.

من جانبهم أعرب ممثلوا وفد الاتحاد الأوروبي، عن شكرهم وتقديرهم لدور وزارة الادارة المحلية وقياداتها على التعاون الدائم والإستجابة لتنفيذ المشاريع التنموية بالمحافظات والمديريات المستهدفة، والتنسيق الهادف والمشترك لتنفيذ المشاريع المستقبلية، وتقديم كافة التسهيلات لإنجاز مشروع المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن.

وفي السياق، دشن الوكيل مشبح ووفد الاتحاد الأوروبي، عدداً من المشاريع والتي شملت المجمع الصحي بمديرية خورمكسر، ومدرسة بلقيس بمديرية الشيخ عثمان، وذلك ضمن مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن.