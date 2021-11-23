وكيل وزارة الداخلية يطلع على سير العمل في إدارة شرطة السير بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

اطلع وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء الركن محمد الأمير، على سير العمل في شرطة السير فرع حضرموت الوادي والصحراء .



وتفقد اللواء الأمير ومعه مدير عام الإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية العميد الركن عمر بامشموس، ومدير عام التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية العميد عبدالقوي باعش، سير العمل في أقسام اصدار الرخص والقسم الفني وقسم الحوادث وقسم منح الأرقام..مشدداً على ضرورة الإستعداد والتجهيز لتدشين الأرقام الموحدة للسيارات على مستوى الجمهورية..مشيداً بجهود شرطة السير التي تمكنت من ترقيم أكثر من عشرة ألف دراجة نارية خلال الفصل الأول من العام 2021م .

واطلع وكيل وزارة الداخلية، على أعداد الحوادث المرورية منذ بداية العام 2021م وحتى اليوم والتي وصلت إلى 256 حادث..مشيداً بالدور التوعوى لشرطة السير في تقليل الحوادث المرورية.