شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات المشتركة تحرر مناطق شمال مديرية مقبنة غرب تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حررت القوات المشتركة، مناطق جديدة شمال مديرية مقبنة الواقعة غرب محافظة تعز، وتمكنت من قتل وجرح العشرات من مليشيا الحوثي الانقلابية.



وأفاد مصدر عسكري وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن القوات المشتركة تمكنت من تحرير مناطق في عزلة البراشة بمديرية المقبنة، وتطهير سلاسل جبلية هامة ومواقع حاكمة، بعد أن دحرت المليشيا الانقلابية منها..مشيراً الى ان الفرق الهندسية باشرت عقب تحرير المناطق بفتح الطرقات وتطهير المنطقة من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيا الحوثي الارهابية.