لقاء موسع بلحج يناقش آلية تنفيذ مشروع تعزيز المرونة المؤسسية الاقتصادية الخدمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 نوفمبر 2021

ناقش محافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد تُركي، مع ممثلي منظمة صُنَّاع النَّهضَة، آلية تنفيذ مشروع تعزيز المرونة المؤسسية الاقتصادية ، الذي يستهدف عدداً من مديريات المحافظة والتي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بتمويل من الاتحاد الأوروبي .



و أكد المحافظ تُركي، على أهمية التنسيق المشترك لتسهيل إنجاز احتياجات المجتمعات المحلية من الخدمات ، و إعداد خطط تنمية قدرات المديريات المستهدفة..مشيراً إلى أن قيادة السلطة المحلية ستكون عوناً لإتمام خريطة عمل المنظمة.