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لقاء موسع بلحج يناقش آلية تنفيذ مشروع تعزيز المرونة المؤسسية الاقتصادية الخدمية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 نوفمبر 2021

ناقش محافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد تُركي، مع ممثلي منظمة صُنَّاع النَّهضَة، آلية تنفيذ مشروع تعزيز المرونة المؤسسية الاقتصادية ، الذي يستهدف عدداً من مديريات المحافظة والتي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بتمويل من الاتحاد الأوروبي .

 

و أكد المحافظ تُركي، على أهمية التنسيق المشترك لتسهيل إنجاز احتياجات المجتمعات المحلية من الخدمات ، و إعداد خطط تنمية قدرات المديريات المستهدفة..مشيراً إلى أن قيادة السلطة المحلية ستكون عوناً لإتمام خريطة عمل المنظمة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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