السعدي يبحث مع المبعوث السويدي تطورات الأوضاع في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، اليوم مع المبعوث السويدي الى اليمن بيتر سمنبي خلال زيارته الى نيويورك، آخر التطورات السياسية والاوضاع الانسانية والجهود الدولية المبذولة للتوصل إلى السلام في اليمن.



وأكد السعدي حرص الحكومة اليمنية على خيار السلام والحوار كحل للازمة اليمنية وانهاء انقلاب مليشيات الحوثي الذي اسفر عن اسواء ازمة انسانية في العالم وتدهور في مختلف المجالات، والتعبير عن التزام الحكومة لتحقيق هذا الهدف من خلال دعمهما وترحيبها للجهود الاممية للتوصل الى تسوية سياسية لانها الصراع وانخراطها وتعاملها الايجابي مع هذه الجهود وتقديمها للكثير من التنازلات بهدف رفع المعاناة الانسانية وتحقيق الامن والاستقرار.

وشدد السعدي على ضرورة أن يمارس المجتمع الدولي المزيد من الضغط على ميليشيات الحوثي ومن خلفها راعيها النظام الإيراني لوقف هجومها وتصعيدها ونبذ العنف والانخراط الايجابي مع جهود المجتمع الدولي للدفع قدمًا بعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

من جانبه أكد المبعوث السويدي على موقف بلاده الداعم للحكومة اليمينة، بالإضافة إلى دعمها الكامل للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة بقيادة المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن.

ولفت الى أن السويد بذلت ولا تزال تبذل الكثير من الجهود لدعم الجهود الإنسانية في اليمن من خلال استضافة مؤتمر المانحين بالشراكة مع سويسرا بشكل سنوي، بالإضافة إلى دعم جهود الوساطة من خلال استضافة مشاورات ستوكهولم واستعداد بلاده لاستضافة أي مشاورات مقبلة.