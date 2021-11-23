فتح مظاريف مناقصات 21 مشروعاً تنموياً في المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت لجنة فتح مظاريف المشاريع بمحافظة المهرة،، فتح مظاريف مناقصات 21 مشروعاً تنموياً في قطاعات المياه والكهرباء والتربية والتعليم والصحة والشؤون الإجتماعية.



وأقرت اللجنة في اجتماعها برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي سالم نيمر، إحالة المظاريف، بعد فتحها والإعلان عنها، إلى لجنة التحليل الفني والمالي والمراجعة لإستكمال إجراءات المراجعة والدراسة وتقييم العروض والتحليل وفقا لقانون المناقصات.

وأكد نيمر، على أهمية جمع البيانات وإستيفاء الشروط في اختيار أفضل العطاءات المتقدمة بحسب المعايير الهندسية المطلوبة بما يضمن نجاح المشاريع وتنفيذها مع مراعاة الإلتزام بالفترة الزمنية المحددة.