شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشيخ محمد بن زايد يتوجه إلى تركيا غداً الأربعاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يتوجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية إلى تركيا، غدا الأربعاء.



ووفق وكالة الأنباء الإماراتية فإن الزيارة تأتي "تلبية لدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".

ويبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال الزيارة، مع أردوغان "العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المتبادلة".

كما تتناول "مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين".