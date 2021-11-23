وزير الخارجية المصري يؤكد أن أمن اليمن واستقراره جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن أمن اليمن واستقراره جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة..مجدداً رفض مصر القاطع لاستخدام الأراضي اليمنية كمنصة لتهديد أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة، وحرية الملاحة في البحر الأحمر.



واشار الوزير المصري خلال لقاءه،، المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج، الى محددات الموقف المصري من الأزمة اليمنية والقائم على مساندة وحدة اليمن وسيادته واستقلاله، وضرورة دعم مسار الحل السياسي وتطلعات الشعب اليمني الشقيق نحو غد أكثر إشراقا.

وأعرب شكري، عن تطلعه لأن تسهم مساعي المبعوث الاممي في دفع مسار الحل السياسي في اليمن باعتباره السبيل الأمثل للتوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة للأزمة اليمنية الممتدة، استنادًا إلى المرجعيات الدولية المُتفق عليها..مؤكدًا دعم مصر لمهمة المبعوث الأممي ولكافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة في سبيل تحقيق التسوية المنشودة.