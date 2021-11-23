مليشيا الحوثي تُصفي أحد عناصرها في محافظة إب

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدمت مليشيا الحوثي الإنقلابية في محافظة إب (وسط اليمن)، على تصفية أحد عناصرها المسلحين في حادثة غامضة الدوافع حتى الآن.



وقالت مصادر محلية، إن القيادي في المليشيا والمعُيّن مديراً لمباحث إب، "غانم جزيلان" قام بتصفية أحد عناصر المليشيا يُدعى (عبدالله سران) في أحد أحياء مدينة الظهار (مركز المحافظة)، أمس الاثنين.



وأفادت المصادر، أن مليشيا الحوثي ترصدت لـ (سران) في حي أحوال رمضان وقامت بدهسه وإطلاق النار عليه بشكل مباشر ماأدى إلى مقتله على الفور.



يُذكر أن القتيل "عبدالله سران" عمل مع مليشيا الحوثي وشارك في القتال معهم بعدد من الجبهات، ومتورط في جرائم اشترك فيها مع قيادات حوثية أخرى.



وشهدت مدينة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، حالات تصفية ميدانية واغتيالات لقيادات وعناصر حوثية ضمن صراعات الأجنحة التي تضرب بالمليشيا.

