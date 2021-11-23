الوزير عرمان يبحث مع نائبة السفير الهولندي دعم الآليات الوطنية لرصد الانتهاكات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان احمد عرمان، في العاصمة المؤقتة عدن، مع نائبة السفير الهولندي لدى اليمن مريكا ويردا، دعم بناء القدرات في مجال سيادة القانون وحقوق الإنسان ودعم الآليات الوطنية لرصد الانتهاكات، وتدريب كوادر السلطة القضائية والكوادر الأمنية في مجال حقوق الإنسان.



واستعرض الوزير عرمان، الانتهاكات التي تمارسها مليشيات الحوثي وفي مقدمتها انتهاكات حقوق الاطفال، والانتهاكات ضد النساء والتي تنوعت بين القتل والإصابة والاختطاف والاعتقال وتلفيق التهم ومحاكمة 22 امراة في أحد المناطق شرقي العاصمة صنعاء..مشيراً الى أن المليشيات تمارس ضغوطات على الأسر في المناطق التي تخضع لسيطرتها لإجبارها بالدفع بأطفالها إلى جبهات القتال مستغلة الحالة المعيشية لديهم.

واكد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، أن الحكومة اليمنية تولي الملف الحقوقي اهتماماً كبيراً.. منوهاً بأنه يجري حالياً اعداد مصفوفة للإصلاحات القضائية وتقديمها إلى رئيس الجمهورية للمصادقة عليها..مثمناً دور مملكة هولندا الداعم للحكومة الشرعية.

من جانبها، ثمنت نائبة السفير الهولندي، جهود وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان الهافة إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان..مؤكدة على أهمية التعاون المشترك واستعداد بلادها للتعاون والتنسيق مع الوزارة.