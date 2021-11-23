اجتماع بتعز يناقش استكمال دراسة حصر الأضرار بسبب الحرب والحصار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

عقد بمحافظة تعز، اجتماع برئاسة محافظ المحافظة نبيل شمسان، وضم فريق الجهاز المركزي للاحصاء، لمناقشة استكمال دراسة آثار الحرب والحصار على المحافظة خلال الفترة من 2015 وحتى 2020م.



واستعرض فريق الجهاز المركزي، المراحل الاولى لانجاز الدراسة وفق منهجية علمية والتي شملت رصد الاضرار في أكثر من 63 منشأة ومؤسسة حكومية بالمحافظة وتقييم الاضرار في المباني والتجهيزات الداخلية و الفنية وفق قاعدة بيانات ومعلومات رقمية..مشيراً الى ان الدراسة لاتزال مستمرة بحيث تشمل كافة المكاتب والمنشآت بما فيها ميناء المخا.

وأشاد محافظ تعز، بجهود الفريق المكون من خبراء في مجال الاحصاء والرصد والتقييم لاعداد دراسة شاملة لحصر الاضرار الناجمة عن الحرب والحصار في مختلف المجالات باعتباره نقلة نوعية لمعرفة حجم الاضرار بشكل صحيح..موكداً دعمه لاستكمال الدراسة بحيث تكون مرجعية شاملة لتحديد احتياجات التعافي وتستند عليها السلطة المحلية في خططتها.