الإمداد الدوائي وجون سنو ينظمان ورشة عمل للمصادقة على دليل مخازن الأدوية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

نظم البرنامج الوطني للامداد الدوائي بوزارة الصحة العامة والسكان بالعاصمة المؤقتة عدن ومنظمة جون سنو، اليوم، ورشة عمل خاصة بالمصادقة على دليل مخازن الأدوية والمستلزمات الطبية لوزارة الصحة والسكان.



وجرى خلال الورشة التي شارك فيها 50 مشاركا من الصيادلة بالامداد الدوائي والهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية ومعهد الدكتور أمين ناشر العالي للعلوم الصحية ومدراء مكاتب الصحة بمديريات محافظات عدن ولحج وتعز، تناول الآليات والارشادات المتبعة في المخازن الطبية بشكل عام من تجهيز للمخازن وتصميمها واستلام وترتيب الأدوية والمستلزمات الطبية وفرزها وكيفية تخزينها بالطريقة الصحيحة بحسب المقاييس العالمية وكيفية حفظها وسلامتها من التلف .. بالإضافة إلى كيفية إتلافها وحرقها بالطرق السلمية والمتبعة في اليمن في حال وجدت توالف أثناء مراقبة المخزون والجرد السنوي للمخازن.

وخلص المشاركون، إلى التوصية لرفع الدليل لوزير الصحة للمصادقة علية واقراره رسمياً والإعلان عنه كدليل وطني لمخازن الجمهورية اليمنية وتنظيم دورات عن الدليل للعاملين الصحيين بالمحافظات بعد المصادقة عليه.

كما أكدت الدكتورة سعاد الميسري مدير عام البرنامج الوطني للامداد الدوائي والدكتورة سعاد الهتاري من منظمة جون سنو، أهمية الأخذ بمخرجات الورشة وتنفيذها واقعياً والسير باتجاه اعتماد دليل موحد لمخازن الأدوية في البلاد.