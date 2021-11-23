تعز.. مناقشة استكمال دراسة حصر الأضرار التي خلفتها الحرب والحصار

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد محافظ تعز، اليوم الإثنين، دعمه لاستكمال دراسة آثار الحرب والحصار على المحافظة، والذي ينفذها الجهاز المركزي للإحصاء بالمحافظة.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بفريق جهاز الاحصاء المكلف بإعداد الدراسة، التي تتضمن آثار الحرب والحصار على المحافظة خلال الفترة من 2015 وحتى 2020م. وفقا لوكالة سبأ.

واستعرض فريق الجهاز المركزي، المراحل الأولى لانجاز الدراسة وفق منهجية علمية، والتي شملت رصد الأضرار في أكثر من 63 منشأة ومؤسسة حكومية بالمحافظة.

كما تشمل الدراسة، تقييم الأضرار في المباني والتجهيزات الداخلية والفنية وفق قاعدة بيانات ومعلومات رقمية.. مشيرًا إلى أن الدراسة لا تزال مستمرة بحيث تشمل كافة المكاتب والمنشآت بما فيها ميناء المخا.

وأشاد محافظ تعز، بجهود الفريق المكون من خبراء في مجال الاحصاء والرصد والتقييم لاعداد دراسة شاملة لحصر الاضرار الناجمة عن الحرب والحصار في مختلف المجالات.

واعتبر المحافظ هذه الدراسة بأنها "نقلة نوعية لمعرفة حجم الأضرار بشكل صحيح"، موكداً دعمه لاستكمال الدراسة بحيث تكون مرجعية شاملة لتحديد احتياجات التعافي وتستند عليها السلطة المحلية في خططتها.