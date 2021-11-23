عدن.. تدشين بناء مختبرات لمراقبة جودة الأدوية والمستلزمات الطبية

المنامة - ياسر ابراهيم - وضع وزير الصحة العامة والسكان، اليوم الإثنين، حجر الأساس لمشروع بناء مختبرات مراقبة جودة الأدوية والمستلزمات الطبية في العاصمة المؤقتة عدن.

وينفذ المشروع لصالح الهيئة العليا للأدوية والستلزمات الطبية بتمويل ذاتي من الهيئة. وسيحتوي على عدد من المختبرات المتصلة بجودة الأدوية والهرمونات وفحص النباتات الطبية.

وحسب القائمين على المشروع فأنه سينفذ على مرحلتين الأولى إنشائية، والثانية متصلة بالتجهيزات الفنية المختلفة.

وأكد وزير الصحة خلال الافتتاح أن مشروع بناء المختبر المركزي التابع للهيئة العليا للأدوية سيمثل نقلة نوعية لعمل الهيئة، ويعد من أهم المشاريع التابعة لوزارة الصحة التي سيجري تنفيذه الفترة المقبلة.

من جانبه، أشار المدير التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية د.عبدالقادر احمد الباكري إلى التكلفة الانشائية للمشروع البالغة ثلاثة ملايين دولار، وهي بتمويل ذاتي من الهيئة.

وأوضح أن المشروع سيتكون في مرحلته الاولى من طابق واحد وستليه مراحل أخرى حتى يصل لأربع طوابق في آخر مرحلة.

وأكد الباكري أهمية المشروع الذي سيمثل مختبرا مركزيا ومرجعيا ليس على مستوى العاصمة المؤقتة عدن وحسب ولكن على مستوى اليمن والمنطقة.