شكرا لبحثكم عن خبر القوات المشتركة تقطع اوصال الحوثيين في الحديدة.. ومسؤول حكومي يكشف عن انجاز عسكري كبير والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشف مسؤول يمني عن الأهمية الاستراتيجية لسيطرة القوات المشتركة على مديرية حيس بمحافظة الحديدة.

وقال مستشار رئيس الوزراء اليمني، علي الصراري، إن مديرية حيس تُمثل همزة وصل بين محافظة الحديدة ومحافظتي تعز وإب.

وأشار إلى أن تحرير مديرية حيس مؤخرًا يُعد إنجازًا كبيرًا، وضربة موجعة للمليشيات الحوثية، التي استخدمتها كمنفذ لنقل الأسلحة إلى الحديدة.

وأضاف، خلال مداخلة تلفزيونية على قناة العربية، أن تحرير مديرية جبل راس، تعد إنجازًا عسكريًا آخر، ومن خلالها تتمكن القوات المشتركة من السيطرة على خط إمداد المليشيات الحوثية القادمة من محافظة ذمار.

وأكد الصراري، أن قدرة المليشيات الحوثية على التحرك باتت محصورة باتجاه واحد، هو اتجاه الحديدة فقط.

يأتي ذلك عقب تحرير مديرية حيس وتأمينها وتحقيق تقدمات كبيرة للقوات المشتركة في مديرية جبل راس جنوبي محافظة الحديدة.