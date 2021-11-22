أسرة المرشدي تثمن قيام الحزام الأمني بإعادة نصيب اللوحة الإرشادية بكورنيش المرشدي

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يزيد بن سلمان - شبوة - عدن / خاص "رجال صدقوا ماعاهدوا" تقدمت أُسرة محمد مرشد ناجي المرشدي بخالص شكرها وتقديرها وعرفانها لكل من آزرهم في الحادث العرضي للوحة الإرشادية لكورنيش المرشدي (كورنيش ريمي سابقاً) سواءً بالمنشور أو الإتصال أو الحضور خصت بالشكر كل من : "نشكُر مأمور مديرية المنصورة الأستاذ أحمد الداؤودي ومدير أمن عدن الأستاذ مطهر الشعيبي الذين تواصلوا معنا ووعدوا وبذلوا مجهود غير عادي لتصحيح الوضع . ونخص بالشُكر رجال الحزام الأمني البواسل والمركز الإعلامي للحزام الأمني وفي مقدمتهم الأخ القائد جلال الربيعي الذي كان سبّاق في تواصله معنا مقدماً إستنكاره لما حدث كما وعد ووجه بسرعة معالجة الموضوع وعلى نفقة الحزام الأمني الخاصة وبكل تواضع وإحترام" . أُسرة المرشدي عنهم / مسواط المرشدي

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