مذيع قناة إماراتية:هذا ماسيحدث خلال الساعات القادمة في الساحل الغربي

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يزيد بن سلمان - شبوة - قال عادل اليافعي ان جماعة الحوثي تنهار امام القوات في الساحل واظهرت هشاشتها. وكتب اليافعي على حسابه بتويتر" الحوثي ينهار امام سيل جارف من ابطال العمالقة والقوات التهامية والمشتركة وفي الساعات القادمة ستسمعون مايسركم . وأضاف " كنا نعرف حقيقة الحوثي منذ دخوله عدن وكيف هو هش و نمر من كرتون يسقط من اول ضربة وياليت هم ايضا يتعاملوا معه بعيدا عن حساباتهم المريضة.

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