مسؤول محلي يغادر مدينة عدن إلى ألمانيا عقب تلقيه تهديدات وتعرضه لمحاولة إغتيال

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يزيد بن سلمان - شبوة -

غادر مسؤول محلي الأسبوع الماضي العاصمة عدن، وتوجه إلى ألمانيا عقب تلقيه تهديدات وتعرضه لمحاولة إغتيال بعبوة لاصقة وضعت بسيارته بمدينة المعلا.

واكد مصدر محلي في العاصمة عدن أن مدير قسم التصاريح بمطار عدن الدولي، أحمد علي محمد عبادي، غادر العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وتمكن من دخول الأراضي الألمانية، مطلع الشهر الجاري.

وكان عبادي قد نجا مساء يوم السبت، الموافق 8 يونيو 2019م ،من محاولة إغتيال تعرض لها بمدينة المعلا .

حيث تلقى تهديدات بالقتل وتعرض عبادي لمحاولة إغتيال بعبوة لاصقة انفجرت في سيارته، أثناء مروره برفقة عائلته وسط مدينة المعلا في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن .

وقد تسبب الإنفجار بأضرار مادية في السيارة، حيث لم يتعرض عبادي وهو مدير إدارة التصاريح بمطار عدن لأي إصابة.

وكانت العناصر الإرهابية تستهدف قيادات المقاومة الجنوبية الشابة والمسؤولين المحليين في مدينة عدن جنوبي اليمن، في ظل الأوضاع الأمنية السيئة والغير مستقرة التي تعيشها المدينة منذ سنوات.

والجدير بالذكر أن إدارة التصاريح بالمطار تلعب دوراً مهماً في مكافحة عمليات التهريب عبر المطار، حيث أنه لا يسمح بخروج أي أدوية أو بضائع أو أي معدات أخرى من المطار إلا بتوقيع وموافقة مدير إدارة التصاريح في مطار عدن الدولي.