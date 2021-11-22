شكرا لبحثكم عن خبر محافظ المهرة يلتقي مدير عام حصوين ويطلع على أوضاع المديرية واحتياجاتها من المشاريع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - التقى معالي الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة، رئيس المجلس المحلي، بمكتبه اليوم، مدير عام مديرية حصوين الشيخ ياسر عبدالله الأسد، للاطلاع على الأوضاع في المديرية واحتياجاتها من المشاريع الخدمية.

وفي اللقاء اطلع المحافظ من المدير العام إلى أهم احتياجات المديرية من المشاريع الخدمية، خاصة في قطاعات الأشغال العامة والطرق والزراعة، والاتصالات والأراضي، وسير العمل في مشروع صيانة وتأهيل الشبكة الداخلية لكهرباء المديرية الجاري تنفيذه بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة.

كما استمع المحافط إلى طبيعة الجهود التي تقوم بها السلطة المحلية بالمديرية في خدمة المواطنين من حيث توفير الخدمات والحفاط على الأمن والاستقرار ، مؤكدا اهتمام السلطة المحلية بتلبية احتياجات مديريات المحافظة وتنفيذ المشاريع التنموية وفق الإمكانيات المتاحة .. وموجهاً الجهات المختصة بالمحافظة لدراسة المشاريع المقترحة من السلطة المحلية بمديرية حصوين، وادراجها ضمن الموازنة العامة للمحافظة.

من جهته أشاد مدير عام مديرية حصوين الشيخ ياسر الأسد بجهود قيادة السلطة المحلية ممثلة بمعالي المحافظ محمد علي ياسر، والحرص الذي يوليه لتطوير البنية التحتية، وتوفير احتياجات المواطنين من الخدمات العامة وتطويرها.