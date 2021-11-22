شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع كبير لأسعار وقود السيارات في عدن يضاعف أوجاع اليمنيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال مسؤول بشركة النفط اليمنية الحكومية في عدن، إن الشركة رفعت مجددا أسعار وقود السيارات 22.5 بالمئة، وسط أزمة خانقة في المشتقات النفطية تشهدها المدينة الساحلية الواقعة بجنوب البلاد.



وأبلغ المسؤول ”رويترز“، أنه بموجب القرار الذي بدأ سريانه اعتبارا من اليوم الإثنين، ”يرتفع سعر جالون البنزين سعة 20 لترا إلى 21800 ريال (حوالي 15.3 دولار) من 17800 ريال (12.5 دولار) بزيادة بمقدار أربعة آلاف ريال (حوالي 2.5 دولار) عما سبق“.