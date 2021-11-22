شكرا لبحثكم عن خبر فرار جماعي للحوثيين من شرعب ومقبنة وإغلاق مراكز شرطة .. واستعدادات لاستقبال القوات المشتركة بهذه الطريقة (صور) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لاذت قيادات مليشيا الحوثي في مديريات شرعب ومقبنة بمحافظة تعز، بالفرار عقب تقدم القوات المشتركة نحو تلك المناطق. وأكدت مصادر إعلامية فرار المشرف الحوثي وقيادات ومشرفين آخرين بالرونة ومقبنة ومناطق متاخمة بشرعب، على وقع تقدم القوات المشتركة غربي تعز. وأشارت المصادر إلى أن موالين للمليشيات الحوثية في شرعب الرونة أغلقوا أقساما ومراكز شرطة، استحدثتها مؤخرًا، استعدادًا لوصول القوات المشتركة، كما لاذ المشرف الحوثي علي القرشي بالفرار، رفقة قيادات أخرى. وأضافت المصادر أن قيادات ميدانية وعناصر حوثية، غادرت مديرية مقبنة باتجاه محافظة إب عقب تقدم القوات المشتركة. يأتي ذلك تزامنًا مع تقدم كبير للقوات المشتركة، غربي تعز، والسيطرة على عدد من الجبال والقرى في منطقة شمير بمديرية مقبنة.

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