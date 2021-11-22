شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس عيدروس الزبيدي يلتقي سفراء الدول الخمس والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - التقى رئيس المجلس الانتقالي، اللواء عيدروس الزبيدي، اليوم الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض، رؤساء بعثات الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، لمناقشة تنفيذ اتفاقية الرياض وآخر التطورات على الساحة اليمنية.

وحسب حساب السفارة البريطانية لدى اليمن، في موقع "تويتر"، أن رؤساء بعثات الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، قد شجع المجلس الانتقالي الجنوبي على أن يكون شريكاً بناءاً في الحكومة اليمنية لأجل الشعب اليمني.