شكرا لبحثكم عن خبر محاولة اغتيال مدير البحث الجنائي المعين من الحوثيين في إب وأنباء عن إصابته بعدة طلقات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أطلقت عناصر مجهولة وابل من الرصاص على مدير البحث الجنائي في محافظة إب غانم جزيلان والمعين من الحوثيين وسط انباء عن إصابته بعدة طلقات تم نقله خلالها الى المستشفى .

وقالت مصادر أمنية للمشهد اليمني اليوم الإثنين أن مجهولين اطلقوا النار على سيارة مدير البحث الجنائي في محافظة إب غانم جزيلان والمعين من الحوثيين جوار جامع الحشحاش في إب .

وأضافت المصادر أن عملية الاستهداف تأتي في إطار صراع الأجنحة بين جناح صعدة والذي بات يعرف باسم جناح الصقور وبقية الاجنحة الأخرى في المليشيا وخاصة جناح صنعاء والذي بات يعرف بإسم جناح الطيرمانات وبقية الاجنحة الأخرى وخاصة الزيدية والسنية المختلفة عقائديا مع الأثنى عشرية .

وأكدت المصادر ان جزيلان أصيب في عملية إطلاق النار وسط احتمال وقوف أطراف أخرى وراء العملية وخاصة بعد تمكن جزيلان من القبض على عدة شبكات دعارة وبيع خمور وجرائم قتل .

هذا وتزايدات جرائم القتل في محافظة إب والتي كان آخرها عملية اغتيال هاشم قايد مهدي قبل أمس الأول وقتل الطفلة امل الخولاني ودهس طفلين ووفاه أحدهم في ظروف غامضة وسط تخوف الأهالي من تزايد الجرائم في المحافظة بعد سيطرة المليشيا الحوثية .