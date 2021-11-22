شكرا لبحثكم عن خبر مدير صيرة يطلع على سير العملية الاختبارية في مدارس و ثانويات المديرية والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - عدن - علي خميس

اطلع مدير عام مديرية صيرة محافظة عدن الدكتور محمود بن جرادي، اليوم، على سير الإختبارات في المراكز الاختبارية بمدارس وثانويات المديرية .

وخلال الزيارة التفقدية للمراكز الاختبارية في مدارس العيدروس وبازرعه، وثانوية باكثير النموذجية للبنات، ابدى بن جرادي، عن ارتياحه من إلتزام الطالبات وانضباطهن أثناء تأدية الامتحان، ومثنيا في الوقت ذاته على جهود القائمين على المراكز في ضبط العملية التربوية.

وحث مدير صيرة بن جرادي، الطالبات أن يبتعدن عن ظاهرة الغش والإقبال على التحصيل العلمي الذي يرسم المستقبل الحقيقي لهن ولبلادهن، واصفا إياهم بأجيال المستقبل التي يعول عليها لبناء هذا الوطن .