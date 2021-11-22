شكرا لبحثكم عن خبر ضمن حملة أسرع وأوسع ... شركة عدن نت تنتهي من تركيب برج اضافي في كورنيش المحافظ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اكملت الفرق الفنية لشركة عدن نت تركيب برج اضافي صباح اليوم في كورنيش المحافظ بمديرية المنصورة وذلك ضمن حملة أسرع وأوسع.

وأوضح المكتب الاعلامي لعدن نت أن البرج الاضافي تم تركيبه بعد توفر الموقع المناسب الذي يسهم بتعزيز وتحسين سرعة وأداء الخدمة لدى مستخدمي وعملاء تقنية الجيل الرابع ومزايها، في عدد من المناطق بمديرتي المنصورة والشيخ عثمان منها الدرين وكورنيش المحافظ وأجزاء من الممدارة .

وأشار المكتب الاعلامي أن البرج يأتي ضمن حملة أسرع وأوسع التي أطلقتها الشركة مؤخراً وتشمل تقوية وتوسعة واستيعاب عملاء جدد في الشبكة من خلال بيع الشرائح، وهي ضمن المرحلة الأولى من المشروع الاستراتيجي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الهادف إلى تطوير واتساع خدمة الشركة على مستوى العاصمة عدن ومختلف المحافظات .

وثمن المكتب الإعلامي جهود وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور نجيب العوج الهادفة إلى تطوير وتحسين البنية التحتية لشركة عدن نت وتوسيع نطاق خدمتها لتشمل كافة المحافظات المحررة.