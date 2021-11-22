خلال 24 ساعة.. مقتل 115 عنصرا من ميليشيات الحوثي في مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 نوفمبر 2021

أعلن التحالف العربي، اليوم الاثنين، عن مقتل أكثر من 115 عنصرا من ميليشيات الحوثي في مأرب خلال 24 ساعة.



وكان أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة السعودية، خلال الساعات الماضية، تدمير طائرة مسيرة حوثية حاولت استهداف مطار نجران جنوب المملكة.

وذكر التحالف العربي في بيان، نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس": "إن شظايا تناثرت على حي العريسة السكني دون إصابات بين المدنيين بعد تدمير الطائرة الحوثية المفخخة".

وأوضح التحالف أن المسيرة انطلقت من مطار صنعاء الدولي لتنفيذ الهجوم العابر للحدود.

وشدد التحالف على أن انتهاكات الحوثيين تسيء لسياسة ضبط النفس، وجهود الحل السياسي، وخيارات الردع مطروحة.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أعلن قبل ساعات عن مقتل 40 حوثيًا بغارات جوية جديدة، على محافظات مأرب والجوف والبيضاء والحديدة.

وقال التحالف في بيان مقتضب، إنه نفذ 13 غارة جوية على منطقة الساحل الغربي دعما للقوات المشتركة، وحماية المدنيين خارج مناطق نصوص اتفاق ستوكهولم.

كما نفذ 10 عمليات استهداف ضد الحوثيين في مأرب والبيضاء والجوف خلال الـ 24 الساعة الماضية.

وأضاف أن عملية ‏الاستهداف دمرت سبع آليات عسكرية وقتلت أكثر من 40 عنصرًا حوثيًا.