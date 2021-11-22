وزير الصحة يضع حجر الأساس لمشروع بناء مختبرات مراقبة جودة الأدوية بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

وضع وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح، اليوم، ومعه وكيل اول محافظة عدن محمد نصر الشاذلي، حجر الأساس لمشروع بناء مختبرات مراقبة جودة الأدوية والمستلزمات الطبية بعدن.



واكد الوزير بحيبح في التدشين الذي حضره رئيس جامعة عدن الدكتور الخضر ناصر لصور، ووكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الاولية الدكتور علي الوليدي و نائب مدير عام الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور محمد الدعيس، ومدير عام مكتب الصحة والسكان بعدن الدكتور علي عبدالله صالح ، وعدد من المسؤولين في وزارة الصحة والسلطة المحلية بعدن، على أهمية إنشاء مختبرات الهيئة العليا للأدوية المتصلة بمجالات مراقبة جودة الأدوية..مشيراً إلى أن المختبر سيشكل إضافة نوعية لتطوير عمل الهيئة العليا للأدوية باعتباره منجز هام للقطاع الصحي.

واشار المدير العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور عبدالقادر الباكري، الى أن الهيئة تخطط لرفد المختبر بالأجهزة الحديثة والكادر المؤهل التي تجعل منه مختبراً مرجعياً في المنطقة.

إلى ذلك ناقش اجتماع ترأسه وزير الصحة بحضور وكيل أول محافظة عدن ورئيس جامعة عدن والمدير العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية، الدور الرقابي المناط بالهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية وسبل تعزيزه بما يعزز من عمل الهيئة ميدانياً.