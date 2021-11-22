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محافظ المهرة يدشن مشاريع تنموية بتكلفة مليوني و614 الف دولار

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 نوفمبر 2021

دشن محافظ المهرة محمد علي ياسر، اليوم، عدداً من المشاريع التنموية في المحافظة، بتكلفة أكثر من مليوني و614 ألف دولار أمريكي، في قطاعات المياه والتربية والتعليم والنقد مقابل العمل.

 

وأشاد المحافظ بدور الصندوق الاجتماعي للتنمية وجهوده في تنفيذ جملة من المشاريع في إطار خططه التنموية في المحافظة..مؤكدا أن السلطة المحلية ستعمل على تقديم التسهيلات وتذليل الصعوبات بما يمكن الصندوق من تنفيذ خططه وبرامج عمله في المحافظة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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