إب..إصابة امرأتين بطلقات نارية نتيجة العبث بالسلاح

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب امرأتان بطلقات نارية، نتيجة عبث أحد الأطفال بالسلاح في مدينة إب، وسط اليمن.



وقالت مصادر محلية، إن طفل من فئة المهمشين بمنطقة القرامعة في مديرية جبلة (جنوب غرب إب) أصاب أمه وعمته بإصابات متفاوتة، أثناء عبثه بسلاح أحد أقاربه.



يذكر بأن مليشيا الحوثي الإرهابية كانت قد دشنت حملة استقطابات حاشدة لتجنيد فئة المهمشين وتسليحهم والزج بهم في المعارك التي تخوضه ضد المدنيين.



وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، حوادث قتل وشروع بالقتل نتيجة العبث بالسلاح الذي بات منشراً بشكل كبير.

