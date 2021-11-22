الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

التحالف: رصد تحركات ونشاط عدائي لمليشيا الحوثي في البحر الأحمر

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف: رصد تحركات ونشاط عدائي لمليشيا الحوثي في البحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكدت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، رصد تحركات ونشاط عدائي لمليشيا الحوثي الانقلابية باستخدام زوارق مفخخة تهدد سلامة الملاحة البحرية والتجارة العالمية في جنوب البحر الأحمر.

 

ونقلت وكالة الانباء (واس) عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) عن التحالف قوله ان "هناك مؤشرات خطر وشيك على الملاحة والتجارة العالمية في جنوب البحر الأحمر..مؤكدا اتخاذ إجراءات عملياتية لتحييد التهديد البحري وضمان حرية المالحة.

 

كما اعلن التحالف، إحباط محاولة هجوم لمليشيات الحوثي الارهابية بجبهة مأرب..مؤكداً أن 25 استهدافاً دمّر 12 آلية وخسائر بشرية تجاوزت 150 عنصراً من المليشيات الحوثية.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

قد تقرأ أيضا