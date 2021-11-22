شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف: رصد تحركات ونشاط عدائي لمليشيا الحوثي في البحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكدت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، رصد تحركات ونشاط عدائي لمليشيا الحوثي الانقلابية باستخدام زوارق مفخخة تهدد سلامة الملاحة البحرية والتجارة العالمية في جنوب البحر الأحمر.



ونقلت وكالة الانباء السعودية (واس) عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) عن التحالف قوله ان "هناك مؤشرات خطر وشيك على الملاحة والتجارة العالمية في جنوب البحر الأحمر..مؤكدا اتخاذ إجراءات عملياتية لتحييد التهديد البحري وضمان حرية المالحة.

كما اعلن التحالف، إحباط محاولة هجوم لمليشيات الحوثي الارهابية بجبهة مأرب..مؤكداً أن 25 استهدافاً دمّر 12 آلية وخسائر بشرية تجاوزت 150 عنصراً من المليشيات الحوثية.