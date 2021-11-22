شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع مشرف مليشيات الحوثي في مقبنة ومرافقيه غرب تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قتل قيادي ميداني لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران وعدد من مرافقيه وأصيب أخرين، اليوم، بنيران القوات المشتركة بمنطقة مقبنة غرب تعز.



وقال مصدر عسكري وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "أن مدفعية القوات المشتركة استهدفت مشرف المليشيات في مديرية مقبنة المدعو عابد هجوان ومرافقيه أثناء قيامهم بمهمة استطلاعية على أطراف مقبنة مما ادى الى مصرعه وكذلك مقتل القيادي مشتاق أحمد بن احمد وعدد من عناصرهم، فيما أصيب المدعو عبدالرحمن احمد عبد السلام الجرزي وشقيق القيادي هجوان وعدد آخر من المرافقين".