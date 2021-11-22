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مصرع مشرف مليشيات الحوثي في مقبنة ومرافقيه غرب تعز

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قتل قيادي ميداني لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران وعدد من مرافقيه وأصيب أخرين، اليوم، بنيران القوات المشتركة بمنطقة مقبنة غرب تعز.

وقال مصدر عسكري وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "أن مدفعية القوات المشتركة استهدفت مشرف المليشيات في مديرية مقبنة المدعو عابد هجوان ومرافقيه أثناء قيامهم بمهمة استطلاعية على أطراف مقبنة مما ادى الى مصرعه وكذلك مقتل القيادي مشتاق أحمد بن احمد وعدد من عناصرهم، فيما أصيب المدعو عبدالرحمن احمد عبد السلام الجرزي وشقيق القيادي هجوان وعدد آخر من المرافقين".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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