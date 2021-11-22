معين عبدالملك يطلع في زيارة ميدانية لمحطة المنصورة على مستوى انجاز مشروع نقل الطاقة الكهربائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

اطلع رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، خلال زيارته الميدانية امس الى محطة المنصورة التحويلية، على مستوى انجاز المشروع لنقل الطاقة الكهربائية من محطات التوليد الجديدة، بمكوناته الثلاثة.



واستمع رئيس الوزراء ومعه محافظ عدن احمد لملس، من المهندسين والقائمين على المشروع الى شرح حول اللمسات النهائية الجارية لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي لمدينة عدن، ضمن الجهود الحكومية لتطوير وتحسين خدمة الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين.. موضحين ان نسبة الإنجاز وصلت في مكونات المشروع الثلاثة الى اكثر من 90 بالمائة.

وتعد المحطة التحويلية في المنصورة إحدى ثلاث محطات نقل جهد 132 كيلو فولت تقوم الدولة حاليا بإنشائها لدعم شبكة النقل في العاصمة المؤقتة عدن، وتحتوى على 2 محولات جهد 132 كيلو فولت بقدرة 200 ميجا وات، وصالة القواطع الحماية 132 كيلو فولت عدد 25 قاطع، وصاله قواطع حمايه 33 كيلو فولت بعدد 45 قاطع، إضافة الى صاله تحتوي على غرف بطاريه تغذيه الوقاية والتحكم للمبنى ولوحات الضغط المنخفض.

وزار رئيس الوزراء اعمال الموقع العام من تجهيزات خارجيه لاستقبال خطوط الضغط العالي وسفلته وفق احدث المواصفات، حيث تعتبر المحطة بالإضافة الى محطات الحسوه وخورمكسر هي البنية الأساسية لنقل و توزيع الكهرباء لأول مرة في العاصمة المؤقتة عدن، كما يرتبط بها خطوط نقل ضغط عالي هوائي بطول 8 كيلو متر وجهد 132 كيلو فولت من الحسوه الى المنصورة، و خط نقل ضغط عالي ارضي اخر من المنصورة الى خور مكسر بطول 9 كيلو متر جهد 132 كيلو فولت دائرة متباينة.

وأشاد الدكتور معين عبدالملك، بمستوى الإنجاز في هذا المشروع الممول حكوميا بتوجيهات من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية في اطار خطة الحكومة لتعزيز تحسين منظومة الكهرباء في عدن والمحافظات المجاورة، والنقلة المتوقعة في هذا الجانب بعد بدء الدخول التدريجي لمحطة فخامة الرئيس الى الخدمة بقدرة 264 ميجاوات.. مؤكدا على وزارة الكهرباء والطاقة وبالتنسيق مع شركة بترومسيلة استكمال انجاز ما تبقى من المشروع في اسرع وقت.

ووجه رئيس الوزراء، بسرعة البدء في تنفيذ شبكة الجهد المنخفض ٣٣/١١ المقرة من مجلس الوزراء بحيث تكتمل اهم عناصر مشاريع النقل في عدن.. مشيرا الى أهمية هذه المشاريع في احداث التطوير الملائم لخطوط النقل والتي كانت تشكل نقطة ضعف كبيرة في هذا الجانب.

وعبر مدير مؤسسة كهرباء عدن المهندس سالم الوليدي، ومهندسي المشروع، عن تقديرهم للدعم الكبير والمتابعة المستمرة من دولة رئيس الوزراء لإنجاز المشروع، وما يبذله من جهود للارتقاء بوضع المنظومة الكهربائية وإيجاد حلول لها لتخفيف معاناة المواطنين.