شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نيمر يحث بعثة الشطرنج على تقديم صورة مشرفة في بطولة العرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حث أمين عام المجلس المحلي سالم نيمر، بعثة المنتخب الوطني للشطرنج، على تقديم صورة مشرفة اليمن في بطولة العرب للرجال والسيدات التي تستضيفها مدينة دبي بالإمارات، خلال الفترة من 24 نوفمبر – 4 ديسمبر، بمشاركة 16 دولة عربية.



وأشاد نيمر بالجهود التي تبذلها قيادة وزارة الشباب والاتحاد العام للشطرنج، لتطوير اللعبة وتوسيع قاعدة ممارستها والمراكز المتقدمة التي حققها منتخب المهرة في تونس العام قبل الماضي.