الكثيري يطلع على الترتيبات النهائية لتنفيذ مشروع استعادة سبل العيش بسيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 نوفمبر 2021

إطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري، اليوم، على الترتيبات النهائية لتنفيذ مشروع استعادة سبل العيش للأفراد الأكثر تضررا بمديرية سيئون الذي تنفذه منظمة سول للتنمية بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) .



وإستمع الوكيل من فريق العمل بالمشروع، الى شرح عن الخطوات التي تمت لإستيراد عربات (التوكتوك) والإجراءات الخاصة بتوزيع منح مالية للمستهدفين من المشروع البالغ عددهم 150 شخصاً من فئات وشرائح المجتمع المختلفة والأشد احتياجا.

كما تعرف على البرامج التي يتم تنفيذها لتدريب وتأهيل المستفيدين من المشروع على صيانة العربات العاملة بالطاقة الشمسية لخدمتها في مجال

عملهم في القطاعات الخاصة والمشاريع الصغيرة المدرة بالدخل المادي التي تحقق دخلاً مادياً لهم ولأسرهم وإعالتها.

واستعرض فريق عمل المشروع، الأنشطة المستقبلية التي تعتزم المنظمة تنفيذها في مديريات وادي حضرموت التي ستحقق استفادة كبيرة لقطاع واسع من المجتمع.

وأكد الوكيل الكثيري، مساندة السلطة المحلية لكافة الأنشطة والتدخلات النوعية التي تسهم في تحسين دخل الفرد لتمكينه من إعانة أسرته

في ظل الظروف المعيشية التي تمر بها البلاد.