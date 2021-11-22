بن بريك يؤكد على أهمية تناغم إعلام حضرموت مع بقية محافظات الجنوب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

التقى اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الجمعية الوطنية، في مقر الجمعية بالعاصمة عدن، مع منتسبي الإدارات الإعلامية في الهيئات التنفيذية للقيادات المحلية للمجلس الانتقالي في محافظة حضرموت.



وفي اللقاء، الذي حضره مختار اليافعي، نائب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي، رئيس قطاع الإذاعة والتلفزيون في الهيئة، والدكتور باسم منصور، رئيس الدائرة الإعلامية في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي، عضو الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي، والمقدم محمد النقيب، المتحدث الرسمي للقوات المسلحة الجنوبية، عضو الهيئة الوطنية للإعلام، رحب اللواء بن بريك بالإعلاميين القادمين من مختلف مديريات محافظة حضرموت، معبرا عن سعادته بلقائهم وتبادل الحديث معهم بعد الدورة التدريبية الإعلامية التي تلقوها في مركز التدريب الإعلامي التابع للهيئة الوطنية للإعلام والتي نظمتها الدائرة الإعلامية في الأمانة العامة لهم في العاصمة عدن.

وأضاف اللواء أن المجلس وقيادته حريصون كل الحرص على ظهور الإعلام بالشكل الذي يليق بالجنوب وقضيته، وذلك بالعمل على تأهيل وتطوير الإعلام الجنوبي، وبداية ذلك من خلال الدورة التدريبية الإعلامية التي تلقوها مؤخرا، مشيدا بجهود الدائرة الاعلامية والهيئة الوطنية للإعلام في تأهيل الكادر الإعلامي الوطني الجنوبي من خلال تلك الدورة وما ستلحق من دورات تأهيلية إعلامية أخرى.

وشدد اللواء أحمد سعيد بن بريك ان على الإعلام متابعة الأحداث والقضايا الوطنية من مصادرها الرسمية، محذرا من الاشاعات والأخبار الكاذبة التي يروج لها الإعلام المعادي عن الجنوب وقضيته، مطالبا الإعلاميين الحضارم أن يجعلوا من إعلام حضرموت شعلة للعمل الإعلامي الجنوبي المتميز، مؤكدا على أهمية تناغم الرسالة الإعلامية لحضرموت مع بقية محافظات الجنوب لتكون نموذجا مميزا في العمل الإعلامي الذي يعبر عن إرادة شعب الجنوب.

وأختتم اللواء بن بريك كلمته بالتأكيد على ضرورة اظهار اعلاميي حضرموت تميزهم من خلال تطبيق ما تدربوا عليه على أرض الواقع، والتعاطي مع الأخبار والأحداث بالطريقة المناسبة، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مهامهم.

هذا وعبر منتسبو الإدارات الإعلامية في الهيئات التنفيذية للقيادات المحلية للمجلس الانتقالي في محافظة حضرموت عن سعادتهم بهذا اللقاء الذي يعكس مدى حرص واهتمام قيادة المجلس الانتقالي بتأهيل الكوادر الإعلامية الجنوبية، مؤكدين انهم تلقوا استفادة كبيرة من الدورة التدريبية التي تلقوها، وانهم سيبذلون جهدهم لتطبيق ما تعلموه على أرض الواقع.

حضر اللقاء احمد قاسم، مدير مكتب رئيس الجمعية الوطنية، وحسام عاشور، السكرتير الصحفي للواء احمد بن بريك والأخت سلمى بازريع نائب رئيس لجنة الصحة بالجمعية الوطنية.