نائب الرئيس يحيي الانتصارات التي يحققها الأبطال في الحديدة وتعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، امس، اتصالين هاتفيين بمحافظ محافظة تعز نبيل شمسان ومحافظ محافظة الحديدة الدكتور حسن طاهر، للاطلاع على المستجدات الميدانية والاطمئنان على أحوال المواطنين والنازحين.



واستمع نائب الرئيس خلال الاتصالين، إلى تقرير موجز عن المستجدات وسير العمليات العسكرية والانتصارات التي يحققها الأبطال في جبهات القتال بمحافظتي الحديدة وتعز، وجهود السلطات المحلية والمكاتب التنفيذية في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين والنازحين وبسط نفوذ الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار في المناطق المحررة.

وحيا نائب رئيس الجمهورية، الانتصارات الكبيرة التي يقدمها الأبطال في القوات المشتركة بالساحل الغربي، وما حققوه من انتصارات ضد المليشيات الحوثية الطائفية الإيرانية.

وأشاد نائب الرئيس، بالتضحيات والمواقف البطولية والنضالات الخالدة التي يسطرها الأبطال في مختلف جبهات وميادين الحرية والكرامة ضد مليشيات الانقلاب والإرهاب الإيرانية، بما من شأنه إنهاء معاناة المواطنين والنازحين في كل ربوع الوطن وحماية الهوية والمكتسبات الوطنية.

وأشار نائب الرئيس إلى تصعيد المليشيات للهجمات الإرهابية اتجاه المناطق المحررة والأعيان المدنية في المملكة وتهديد الملاحة الدولية، وانقلابها الصارخ على اتفاق استوكهولم بعد تعطيل تنفيذه من أول يوم، بما في ذلك شقيه الانسانيين المتعلقين بتعز وبإطلاق سراح كل المختطفين، علاوة على اختطافها مؤخرا لموظفي الأمم المتحدة، داعياً المجتمع الدولي للإسهام في ردع هذه الممارسات الإجرامية ومعاقبة المليشيات وداعميها الإيرانيين.

وجدد نائب الرئيس، شكره وتقديره للدعم الأخوي العروبي الذي تقدمه قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ودورهم الكبير في تحقيق هذه الانجازات الميدانية والانتصارات المحققة.

من جانبهما، عبرا محافظي تعز والحديدة عن تقديرهما لاهتمام ومتابعة القيادة السياسية، مؤكدان على المعنويات العالية للمقاتلين الأبطال، واستمرار التقدم لهزيمة ودحر مليشيات الإرهاب والانقلاب الطائفية المدعومة من طهران.