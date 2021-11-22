اللجنة الوطنية للتحقيق تعقد لقاءا موسعا مع مدراء التنمية والمشاريع بسفارات دول الاتحاد الأوروبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

عقدت اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، في العاصمة المؤقتة عدن، لقاءا موسعا مع مدراء المشاريع والتنمية في عدد من سفارات دول الاتحاد الأوروبي.



وجرى خلال اللقاء الذي حضره رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق، ومدراء المشاريع في سفارات فرنسا وألمانيا وهولندا والاتحاد الأوروبي، مناقشة مستجدات الوضع الأمني والعسكري وتأثيره على حقوق الإنسان وارتفاع مستوى العنف، وضرورة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والوصول إلى الضحايا، وسُبل تعاون سفارات دول الاتحاد الأوروبي مع اللجنة في المستقبل.

واستعرض رئيس وأعضاء اللجنة، آليات العمل الميدانية وأنواع الانتهاكات التي تعمل عليها، والخطوات الأخيرة التي أنجزتها اللجنة في سبيل تفعيل المحاسبة وإحالة مرتكبي الانتهاكات للقضاء، وتهيئة الملفات القانونية لصالح ضمانات العدالة الانتقالية.

من جانبهم أكد ممثلو دول الاتحاد الأوروبي، وقوفهم إلى جانب اللجنة وتذليل الصعوبات التي تواجهها، ودعم مساعيها الكبيرة في توثيق الانتهاكات المرتكبة بحق اليمنيين بسبب الحرب، وتثمينهم للجهود الهامة التي تقوم بها اللجنة في حفظ الأدلة وحماية حقوق الضحايا.